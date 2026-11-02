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НовостиПроисшествия2 ноября 2026 12:49

Главред The Insider* Роман Доброхотов** заочно приговорен к 5,5 года колонии

Роман Доброхотов** находится в международном розыске и скрывается за пределами России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Главред The Insider* Роман Доброхотов** заочно приговорен к 5,5 года колонии

Главред The Insider* Роман Доброхотов** заочно приговорен к 5,5 года колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд заочно приговорил главного редактора интернет-издания The Insider* Романа Доброхотова** к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Доброхотов** признан виновным в организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ. Дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого, так как он находится в международном розыске и скрывается за пределами России.

Следствием и судом установлено, что Доброхотов**, ранее дважды привлекавшийся к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ, продолжив руководящую деятельность в нежелательной организации. Находясь за рубежом, он систематически размещал на видеохостинге информационные материалы с негативной оценкой событий в РФ.

* The Insider включен Минюстом РФ в перечень нежелательных организаций и в реестр иностранных агентов

**Признан Минюстом РФ иностранным агентом