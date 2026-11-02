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НовостиЭкономика2 ноября 2026 12:59

ВТБ выяснил, когда россияне активнее всего несут деньги в банк

Клиенты ВТБ чаще всего открывают вклады в начале недели. К таким выводам пришли аналитики банка, изучив статистику за девять месяцев 2026 года. Понедельник оказался не только лидером по количеству новых депозитов, но и днем с самым крупным средним чеком
Олег КАРПОВ

Согласно данным банка, на первый рабочий день приходится 28% от общего объема новых вкладов за неделю и 24% — в штучном выражении. При этом именно в понедельник клиенты кладут на счета самые крупные суммы. Вторник занимает вторую строчку рейтинга: каждый пятый вклад открывается именно в этот день (20% открытий). Замыкает тройку лидеров среда — здесь доли по объему и количеству составляют 17% и 16% соответственно. Любопытно, что средняя сумма вклада в середине недели лишь на 8% уступает понедельничному показателю.

А вот конец недели у россиян явно не в почете. Самый непопулярный день для открытия новых депозитов — воскресенье. На него приходится всего 3–5% от всех открытий, и средний чек здесь в два раза ниже, чем в понедельник.

Как ранее отмечали аналитики банка, на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 14% вклады остаются «тихой гаванью» с фиксацией высокой доходности на определенный срок.