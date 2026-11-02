Можно ли отвадить медведей от городов подкормкой просроченными продуктами: ответ дрессировщика

Причины появления диких животных рядом с городами могут быть гораздо сложнее, чем нехватка пищи. Фото: Andrey Ivanov/Global Look Press

Идея передавать медведям продукты с истекшим сроком годности, чтобы животные не выходили к людям в поисках еды, вызвала сомнения у специалистов. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил организовать такую подкормку через лесничества и приюты, однако дрессировщик медведей Юрий Шевченко считает эту меру неэффективной. Об этом пишет «Ридус».

«Один раз придут два-три медведя, потом придут несколько медведей, потом они будут приходить в это место регулярно, но если еды там уже нет — значит, надо все равно идти и искать», – объяснил дрессировщик.

Ранее сенатор обратился к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с предложением передавать лесничествам часть продуктов, которые подлежат утилизации, но еще пригодны для кормления животных. По мнению авторов инициативы, это могло бы помочь отвлечь медведей от населенных пунктов.

Однако Юрий Шевченко считает, что причины появления диких животных рядом с городами могут быть гораздо сложнее, чем нехватка пищи. Он обратил внимание, что в населенные пункты также все чаще заходят кабаны и лисы, а волков замечают неподалеку от жилья. Дрессировщик предположил, что на поведение животных могут влиять неизвестные факторы окружающей среды.

Ранее эколог Акшинцев объяснил, почему медведи стали чаще нападать на людей. По его мнению, в этом виноват сам человек.