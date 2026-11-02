Трамп заявил о готовности помиловать Илона Маска Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность подписать указы о помиловании предпринимателя Илона Маска и его ключевых помощников в случае, если Демократическая партия одержит победу на промежуточных выборах и получит контроль над Конгрессом.

В интервью подкасту «Pod Force One» глава Белого дома отверг предположения о возможной национализации компании SpaceX демократами. При этом Трамп заверил, что намеревается защитить бизнесмена и участников проекта DOGE по оптимизации госрасходов, включая Эдварда Користина, от потенциальных расследований со стороны законодателей.

В качестве обоснования своей позиции Трамп сослался на решения экс-президента США Джо Байдена, который ранее помиловал своего сына Хантера Байдена и ряд чиновников.

«Конечно, если бы это понадобилось. Я бы даже не стал об этом думать... Именно это и сделал Байден. Он помиловал всех», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном применении процедуры превентивного помилования президентом.

Bloomberg отмечает, что на фоне приближающихся выборов Маск направляет существенные финансовые средства на поддержку республиканских кандидатов, поскольку сохранение контроля над Сенатом критически важно для предотвращения «постоянного однопартийного государства» при демократах.

Ранее Илона Маска обвинили в безумии. Американский публицист Сет Абрамсон заявил, что психическое состояние миллиардера угрожает США.