Пушков: ЕС продолжает закупать российский газ, пока клянется отказаться от него Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Страны Евросоюза клянутся отказаться от российского газа, однако продолжают закупать его в еще больших количествах. Об этом в личном Telegram-канале заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

«ЕС клянется, что отказывается от российского газа, а на деле не может без него обойтись и закупает во все больших объемах», - написал он.

Так Пушков прокомментировал возмущение со стороны европейцев на планы по возобновлению поставок газа из России через американских посредников. Сенатор указал на лицемерие представителей ЕС, которые призывают к прекращению закупок газа, при этом продолжая использовать его.

Ранее KP.RU сообщал, что США пытаются добиться возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Выручку от его продажи в Вашингтоне предложили направлять на эскроу-счет под юрисдикцией третьей стороны.