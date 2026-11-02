Бывший муж оказался среди задержанных: что известно о деле пропавшей таксистки в Дагестане

«КП-Северный Кавказ»: В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве таксистки Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Дагестане задержали двух человек по подозрению в причастности к исчезновению 34-летней таксистки из Махачкалы. Женщина пропала 30 октября, когда утром уехала на заказ и не вернулась. При этом сообщения о том, что ее тело нашли в горах, пока не находят подтверждения, сообщил источник «КП- Северный Кавказ».

«Тело таксистки до сих пор не нашли. Подозреваемых уже задержали, но пока что не провели даже допрос», — рассказал собеседник издания.

Среди задержанных — бывший муж пропавшей и его знакомый. Предварительно, задержанные могли сознаться в совершении убийства, либо против них могли быть обнаружены веские улики. Уголовное дело расследует Следственный комитет России по Дагестану. В ведомстве пока не уточнили, по какой статье ведется производство.

Ранее KP.RU писал, что Динара Алхасова пропала после того, как выехала из Махачкалы на серебристом Volkswagen Polo. По словам родственников, женщина отправилась выполнять заказ, пассажиром в котором был мужчина, позже ее телефон обнаружили в Кизилюрте, примерно в 65–70 километрах от Махачкалы.