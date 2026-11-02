В Казахстане ужесточат правила ввоза автомобилей: что известно

Минпромстрой Казахстана запретил ввозить авто старше пяти лет для личных нужд Фото: REUTERS.

В Казахстане ужесточат требования к ввозу автомобилей для личного пользования. Теперь граждане страны не смогут ввозить машины старше пяти лет. Соответствующий проект приказа разработало Министерство промышленности и строительства республики.

Согласно документу, ввозимые физлицами авто должны соответствовать определенным критериям. Транспортное средство обязано иметь экологический класс не ниже пятого. Дополнительно устанавливается ограничение по возрасту - с момента производства машины должно пройти не более пяти лет.

Новые правила начнут действовать с 30 декабря текущего года. Данное решение принято на фоне увеличения внутреннего автопроизводства в республике. По информации Бюро национальной статистики, за период с января по сентябрь в стране выпустили 136 548 автомобилей. Этот показатель превышает прошлогодний результат на 38%. В настоящее время производством транспортных средств в Казахстане занимаются 12 заводов.

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