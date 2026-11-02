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НовостиВ мире2 ноября 2026 13:28

В Казахстане ужесточат правила ввоза автомобилей: что известно

Минпромстрой Казахстана запретит ввозить авто старше пяти лет для личных нужд
Арина СЕРОВА
Минпромстрой Казахстана запретил ввозить авто старше пяти лет для личных нужд

Минпромстрой Казахстана запретил ввозить авто старше пяти лет для личных нужд

Фото: REUTERS.

В Казахстане ужесточат требования к ввозу автомобилей для личного пользования. Теперь граждане страны не смогут ввозить машины старше пяти лет. Соответствующий проект приказа разработало Министерство промышленности и строительства республики.

Согласно документу, ввозимые физлицами авто должны соответствовать определенным критериям. Транспортное средство обязано иметь экологический класс не ниже пятого. Дополнительно устанавливается ограничение по возрасту - с момента производства машины должно пройти не более пяти лет.

Новые правила начнут действовать с 30 декабря текущего года. Данное решение принято на фоне увеличения внутреннего автопроизводства в республике. По информации Бюро национальной статистики, за период с января по сентябрь в стране выпустили 136 548 автомобилей. Этот показатель превышает прошлогодний результат на 38%. В настоящее время производством транспортных средств в Казахстане занимаются 12 заводов.

Тем временем в России расширили перечень авто для работы в такси. В него попали шесть новых моделей. Подробнее об этом читайте на сайте KP.RU.