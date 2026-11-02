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НовостиЗдоровье2 ноября 2026 13:31

Мужчина ожил после инфаркта: его сердце снова забилось уже в морге

Признанный мертвым пациент ожил после доставки в морг в Архангельской области
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Признанный мертвым пациент ожил после доставки в морг в Архангельской области. Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Признанный мертвым пациент ожил после доставки в морг в Архангельской области. Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

В Архангельской области 61-летний мужчина, у которого констатировали смерть после инфаркта миокарда, проявил признаки жизни уже после транспортировки в морг. О произошедшем инциденте сообщили РЕН ТВ в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По имеющимся данным, мужчине стало плохо дома, после чего родственники вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия более часа, однако в итоге зафиксировали смерть пациента. Когда мужчину доставили в морг, у него неожиданно зафиксировали дыхание, после чего пострадавшего экстренно повторно госпитализировали.

На данный момент состояние пациента оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации и получает интенсивную терапию. Ситуация взята под особый контроль областным Минздравом, ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего.

В июле этого года стала известна история полуторагодовалого мальчика, который ожил в морге спустя 5 часов после признания его мертвым.