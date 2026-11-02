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НовостиВ мире2 ноября 2026 13:33

Хеллоуин в США обернулся кровавыми выходными: погибли более 70 человек

В США 76 человек погибли в результате стрельбы в хеллоуинские выходные
Анна АДАМАЙТЕС
В США 76 человек погибли в результате стрельбы в хеллоуинские выходные. Фото: Kyle Mazza/www.imago-images.de/Global Look Press

В США 76 человек погибли в результате стрельбы в хеллоуинские выходные. Фото: Kyle Mazza/www.imago-images.de/Global Look Press

В США за хеллоуинские выходные 201 человек получил огнестрельные ранения, ещё 76 погибли. Местные правоохранители сообщили РИА Новости о стрельбе на вечеринках и других праздничных мероприятиях.

Инциденты фиксировали с пятницы, 30 октября. В торговом центре города Фэрфилд в Калифорнии огонь открыл неизвестный. Ранения получили шесть человек в возрасте от 16 до 43 лет, погибла 31-летняя беременная женщина. В Монтане во время перестрелки с подозреваемым погиб заместитель шерифа, ещё один сотрудник полиции был ранен.

В ночь на воскресенье стрельба произошла возле корпусов университета Делавэра — пострадали шесть человек. В Далласе за одну ночь в трёх несвязанных инцидентах застрелили четверых и ранили 15 человек. Во Флориде на вечеринке погиб 20-летний молодой человек, ещё девять человек, в том числе 15-летняя девушка, получили ранения.

Ранее KP.RU писал, что стрельба на вечеринке в американском городе Виенна, штат Джорджия, привела к гибели двух человек. Ещё 35 участников мероприятия получили ранения, их доставили в больницы.