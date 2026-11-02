На Кубани уроженку Молдавии осудили на 14 лет за госизмену

Суд в Краснодарском признал виновной 65-летнюю женщину в преступлении против безопасности РФ Фото: Ольга ЮШКОВА.

Суд в Краснодарском крае приговорил 65-летнюю женщину к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам следствия, пожилая женщина имеет двойной гражданство - у нее есть паспорта России и Молдавии. Она осуществляла сбор и передачу сведений, направленных против безопасности Российской Федерации.

«В феврале 2026 года пенсионерка сделала несколько снимков объекта Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на территории Краснодарского края, и через интернет-мессенджер отправила их представителю контрразведки Молдовы. Сведения... могли быть использованы Украиной против ВС РФ», - указано в сообщении.

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