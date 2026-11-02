Получившую условный срок стилистку Лерчек Янковскую встретили с цветами у суда. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Стилистку блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) Эльвиру Янковскую, которая получила условный срок по делу о продаже поддельной продукции известных брендов под видом оригиналов, встретили с цветами у здания суда. После заседания она вышла к журналистам, однако не стала комментировать приговор. Об этом сообщает Life.ru.

Суд назначил Янковской 3,5 года лишения свободы условно. Во время оглашения приговора стилистка Лерчек расплакалась и начала обниматься с близкими, присутствующими в зале суда.

После завершения на улице Янковскую встретил мужчина, который вручил ей цветы. Его личность не уточняется.

Ранее KP.RU сообщал, что приговор 46-летней Эльвире Янковской вынес Лефортовский суд Москвы. Стилистку признали виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном и особо крупном размерах.