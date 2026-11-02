Какие супы помогают снизить давление: диетолог назвала варианты

Диетолог назвала супы, которые могут снизить давление. Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Некоторые супы могут положительно влиять на артериальное давление благодаря овощам и бобовым в составе. Такие блюда содержат клетчатку и растительные вещества, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, заявила диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Эти компоненты содержат клетчатку, прежде всего нерастворимую. Именно она играет ключевую роль в понижении давления. <…> Фасоль и чечевица содержат фитоэстрагены, которые защищают сердечно-сосудистую систему, особенно у женщин», – отметила медик.

Среди супов, которые могут благотворно влиять на давление, Соломатина назвала чечевичный, гороховый и томатный. Также в этот список вошли суп из черной фасоли, минестроне и куриный суп с овощами. При этом такие блюда не заменяют назначенные врачом лекарства и лечение гипертонии.

Ранее инфекционист Провоторова объяснила, почему куриный суп полезно есть во время простуды. По словам врача, это блюдо помогает облегчить симптомы респираторной инфекции и поддержать организм во время болезни.