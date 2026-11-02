Бойцы пермского подразделения «БАРС» рассказали, как сбивают БПЛА противника

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В минувшую субботу, 31 октября, в Перми наградили особо отличившихся бойцов регионального подразделения «БАРС». Как стало известно «КП-Пермь», с начала года они уничтожили более 100 беспилотников противника, прикрывая инфраструктуру Пермского края.

Зенитчик Александр Зеленков из Звёздного — профессиональный военный, окончил Пермское ВКИУ, служил в ракетной дивизии, семь лет работал воспитателем в Суворовском училище, был на Запорожском направлении. Боец рассказал, что служба в подразделении «БАРС» - дело непростое и очень напряженное. Каждое дежурство - это длительное ожидание и возможный бой, который длится от силы 40 секунд: дрон приближается со скоростью 150 км/ч, и сбить его нужно менее чем за минуту.

В одном расчёте с ним служит 21-летний рядовой Александр Зинченко из Тверской области. Он единственный среди награждённых сбил четыре вражеских дрона. По его словам, попадать в беспилотники с расстояния около 700 метров ему пормогают армейские навыки и ежедневные тренировки. За особые заслуги ему вручили чёрный нож — символ доблести уральских бойцов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Министр территориальной безопасности Альберт Марданов поблагодарил бойцов и сообщил, что в ближайшее время подразделение усилят FPV-перехватчиками.

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