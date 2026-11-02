86-летний моряк и пес выживали два месяца в Тихом океане: их нашли в 800 км от суши

86-летнего моряка нашли в 800 км от берега спустя два месяца после пропажи в США Фото: REUTERS.

86-летнего моряка нашли в 800 километрах от берега Сан-Диего. Его не могли найти два месяца. Об этом пишет газета New York Post.

«Пожилой моряк и его собака в августе отправились в плавание на борту судна Willow Wind из Астории, штат Орегон в Паго-Паго, Американское Самоа», - говорится в публикации.

Связь с моряком прервалась 20 августа. По данным Юго-Западного округа Береговой охраны США, тревожный сигнал о пропаже поступил к ним только 24 октября. Тогда начались активные поиски. Уже 27 октября береговая охрана в Аламеде зафиксировала сигнал аварийного радиомаяка с борта Willow Wind.

К операции подключились экипажи авиабазы в Сакраменто, включая самолет C-27 Spartan и вертолет HC-130 Hercules. Власти также привлекли к поискам суда, находившиеся в этом участке океана. В итоге парусник удалось обнаружить, а на следующий день к месту событий подошло моторное судно Grand Orion. В итоге моряка и его четвероногого друга удалось спасти.

По данным газеты, моряк вместе с псом выживал два месяца в открытом океане. Как оказалось, во время путешествия у корабля мужчины повредились паруса, из-за чего ему было сложно добраться до дома.

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