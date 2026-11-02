Самолет Wizz Air экстренно сел в Будапеште из-за сообщения о бомбе Фото: Александр ГЛУЗ.

Самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Лондона в Софию, совершил вынужденную посадку в Будапеште после сообщения о бомбе и угрозе взрыва на борту. Об этом сообщило издание Daily News Hungary.

По данным СМИ, Airbus A321neo развернулся над Боснией и Герцеговиной и запросил разрешение на посадку в венгерской столице. В воздух подняли истребители Gripen, которые сопроводили пассажирский лайнер до аэропорта имени Ференца Листа.

Самолет благополучно приземлился в 12:08 по местному времени (14:08 по Москве). На месте его ожидали аварийные службы, полиция и подразделения по борьбе с терроризмом. Лайнер направили на специально отведенную стоянку для проверки воздушного судна и пассажиров.

В Wizz Air заявили, что самолет изменил маршрут и совершил безопасную посадку в соответствии с протоколами безопасности. В авиакомпании добавили, что после приземления компетентные органы провели необходимые проверки.

Ранее KP.RU писал, в аэропорту Атланты эвакуировали пассажиров самолета авиакомпании Frontier после заявления одного из находившихся на борту о якобы заложенной бомбе. Лайнер увезли в удаленную часть аэропорта, к нему прибыли правоохранители.