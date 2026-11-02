Отец Илона Маска встретился с главой Башкирии Хабировым в Уфе Фото: Иван МАКЕЕВ.

На оперативном совещании в правительстве Башкортостана глава региона Радий Хабиров сообщил о приезде в Уфу отца Илона Маска, Эррола Маска. Цель визита - участие в форуме креативных индустрий. По словам Хабирова, встреча с ним прошла в тёплой и дружеской обстановке.

"Мы очень интересный разговор с ним провели. Такая дружеская беседа была. Ему 80 лет, он в тонусе. Интересный человек. Вот такие люди к нам приехали", - цитирует Хабирова "КП-Уфа".

С 2 по 4 ноября в Уфе состоится форум креативных индустрий. На это мероприятие приглашены представители научного сообщества и деятели искусства из России и других стран.

Напомним, что Эррол Маск был впечатлен инфраструктурой и уровнем развития России. Он отмечал: "Меня поражает уровень развития, организованности и чистоты". Ранее он также позитивно высказывался о России, вызывая недовольство заокеанских элит, и утверждал, что западные политики скрывают успехи Москвы от своих граждан.