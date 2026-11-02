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НовостиВ мире2 ноября 2026 14:19

Кобахидзе указал на двойные стандарты ЕС в реакции на митинги в Грузии и Франции

Кобахидзе заявил, что представители ЕС поощряли митинги в Грузии, при этом заводя уголовные дела за аналогичные правонарушения в ходе протестов во Франции
Мария МАМАЕВА
Кобахидзе указал на двойные стандарты ЕС в реакции на митинги в Грузии и Франции

Кобахидзе указал на двойные стандарты ЕС в реакции на митинги в Грузии и Франции

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе указал на двойные стандарты Евросоюза в реакции на митинги и наказании для участвующих в них людей. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

По словам Кобахидзе, представители ЕС поощряли кидающих в силовиков коктейли Молотова протестующих в Грузии, тогда как за аналогичные действия во Франции завели уголовное дело о попытке убийства.

«Это показывает позорное лицо европейской бюрократии и лицо грузинской радикальной оппозиции, той же иностранной агентуры», - подчеркнул премьер Грузии.

Ранее KP.RU сообщал, что Ираклий Кобахидхзе обвинил посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского в поддержке беспорядков в Тбилиси. По словам премьера, дипломат ответственен за выступления оппозиции в грузинской столице, выразив поддержку попытке свержения конституционного строя.