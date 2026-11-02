Премьер-министр Британии Энди Бернем Фото: REUTERS.

Нерешительность британского премьер-министра Энди Бернема не останется незамеченной президентом России Владимиром Путиным. Так утверждают авторы издания Spectator.

По мнению журналистов, глава королевского кабмина проявил слабость на публике, когда говорил о роли Британии в работорговле. Тогда он заявил, что готов извиниться от лица всего народа за эти страшные времена. Как отмечается в материале, «бесхребетностью» Бернема могут воспользоваться зарубежные государства, с которыми у Лондона плохие отношения.

«Путин, российский лидер, который безошибочно распознает слабость Запада и пользуется ею для внезапных политических маневров, заметит это», - следует из статьи.

Тем временем сам президент РФ не раз заявлял, что Москва готова налаживать связи с европейскими странами. Владимир Путин считает, что в качестве переговорщика ЕС могли бы послать в Россию экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.