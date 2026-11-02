Дом Пугачевой в Подмосковье не могут продать три года: что отпугивает покупателей

Риелтор Муравьев: особняк Пугачевой не могут продать из-за габаритов и цены. Фото: соцсети

Особняк певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Малые Бережки не удается продать уже более трех лет. Причиной стали высокая стоимость содержания и неликвидность домов такого размера, рассказал aif.ru риелтор Константин Муравьев.

Речь идет о четырехэтажном доме площадью 750 квадратных метров, который Пугачева передала внуку Никите Преснякову. По данным издания, сейчас недвижимость оценивается примерно в 130 миллионов рублей. За время продажи цену снизили почти вдвое.

Муравьев пояснил, что содержание, ремонт и обслуживание столь большого особняка обходятся дорого. По его словам, современные покупатели чаще выбирают дома меньшей площади, а просторные здания со временем оказываются невостребованными.

Несмотря на удачное расположение на берегу Истры и хороший участок, сам особняк, считает эксперт, нуждается в ремонте, а его стиль уже не соответствует современным предпочтениям. Стоимость обновления он оценил в 150-200 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее KP.RU писал, что особняк Аллы Пугачевой на берегу Истринского водохранилища построен по ее собственному проекту и включает бассейн, хамам, каминный зал, шесть спален, барную и лаундж-зону, а также домашний кинотеатр и бильярдную. На участке площадью 80 соток расположены летний домик и здание для охраны и персонала.