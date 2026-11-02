Не стримом единым: HR-директор назвала неожиданные способы заработать на играх Фото: Михаил ФРОЛОВ.

HR-директор сети киберспортивных клубов Светлана Желтова рассказала «Газете.Ru», что увлечение видеоиграми может приносить доход даже без профессионального гейминга и стримов. По её словам, вариантов масса: от настройки компьютеров и создания контента до организации любительских турниров или работы в компьютерном клубе.

Самый простой вход в индустрию — администратор клуба. Оттуда можно дорасти до управляющего или перейти на другие менеджерские позиции. Ещё один способ заработать для тех, кто хорошо разбирается в играх, — обучать других игроков.

Индустрия растёт, и спрос на разные профессии увеличивается. Помимо разработчиков и киберспортсменов, нужны PR-, SMM- и комьюнити-менеджеры, организаторы мероприятий, дизайнеры, специалисты по инфобезопасности и финансам. Желтова советует не бояться начинать в другой сфере: опыт пригодится, а знание игровой специфики станет плюсом — некоторые работодатели прямо указывают интерес к играм в требованиях.

При этом россияне тратят на поиск работы в среднем пять-шесть месяцев, хотя безработица в стране держится возле исторического минимума — около 2%. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на соответствующее исследование.