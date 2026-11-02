Врач объяснил, почему нельзя лечить насморк каланхоэ

Врач посоветовал отказаться от подобных экспериментов. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Лечение насморка народными средствами, в частности закапывание сока каланхоэ, может быть опасным для здоровья. Растительные составы способны вызвать сильную аллергическую реакцию, а также повредить слизистую носа, рассказал врач-кардиолог Денис Прокофьев. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Их применение на сегодняшний момент не показано, нецелесообразно. Не вижу никаких обоснований к их применению, потому что аллергическая реакция может быть вплоть до анафилактического шока», – отметил медик.

По словам специалиста, использование сока растений и самостоятельно приготовленных отваров для лечения насморка не имеет достаточных медицинских обоснований. При этом такие средства могут не только оказаться бесполезными, но и привести к нежелательным последствиям.

Врач посоветовал отказаться от подобных экспериментов и выбирать аптечные назальные капли, которые производят в стерильных условиях и проверяют в ходе клинических исследований. Современная ЛОР-терапия предлагает достаточно средств для лечения насморка, поэтому прибегать к сомнительным народным рецептам не стоит.

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