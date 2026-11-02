Россиянам назвали продукты, которые вредят сердцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Существуют продукты, которые бьют по сердцу чаще всего. Подробностями поделился невролог Алексей Маматов в беседе с «Газетой.Ru». Специалист сразу оговорился: искать одного главного врага бессмысленно, куда важнее смотреть, чем человек питается изо дня в день.

Не очень полезным врач считает переработанное мясо. Колбаса, сосиски, бекон несут много соли и насыщенных жиров, а их постоянное присутствие в рационе плохо сказывается на сердце. Второй риск — перебор соли: вяленая рыба, сухарики и чипсы поднимают давление, а там и до сердечно-сосудистых проблем рукой подать.

По словам Маматова, сладкая газировка тоже в списке: свободные сахара ведут к набору веса и сбоям обмена веществ. Тут работает регулярность — банка раз в неделю и ежедневные дозы это совсем разные истории.

Дальше — насыщенные жиры. Жирное мясо, сало, сливочное масло и жирные сыры не должны становиться основой стола: они повышают «плохой» холестерин и приближают атеросклероз. При этом полностью отказываться от жиров врач не советует.

При этом здоровый образ жизни и постоянный контроль давления и холестерина помогают отсрочить болезни сердца или снизить их тяжесть. Такое заявление сделал кардиолог Юрий Конев, слова которого приводит 360.ru.