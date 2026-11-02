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НовостиПолитика2 ноября 2026 14:51

РФ раскритиковала доклад ЮНЕСКО об убийствах журналистов без упоминания россиян

Постпредство РФ в ЮНЕСКО указало на несоблюдение ценностей организации после публикации доклада без упоминания погибших российских журналистов
Мария МАМАЕВА
РФ раскритиковала доклад ЮНЕСКО об убийствах журналистов без упоминания россиян. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

РФ раскритиковала доклад ЮНЕСКО об убийствах журналистов без упоминания россиян. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Российская сторона раскритиковала доклад ЮНЕСКО об убийствах журналистов без упоминания данных о репортерах из РФ. Об этом говорится в заявлении представителя постпредства России при организации Кирилла Рынзы.

«С сожалением вынуждены констатировать, что подготовленный секретариатом доклад <...> вновь стал примером несоблюдения ценностей ЮНЕСКО», - сообщил он в ходе заседания организации.

Как напомнили в заявлении представителя постпреда РФ, уставы ЮНЕСКО обязывают гендиректора организации осуждать убийства журналистов без каких-либо различий.

Ранее KP.RU сообщал, что доклад гендиректора ЮНЕСКО о безопасности журналистов прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что организация вновь обошла вниманием имена российских корреспондентов, погибших от рук украинских боевиков.