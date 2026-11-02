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НовостиЭкономика2 ноября 2026 15:05

В использовании ИИ для планирования бюджета есть две стороны: где кроются подземные камни

Роскачество: ИИ предлагает чрезмерную экономию, не учитывая реальную картину
Роман ПОЛОСИКОВ
В использовании ИИ для планирования бюджета есть две стороны: где кроются подземные камни

В использовании ИИ для планирования бюджета есть две стороны: где кроются подземные камни

Фото: Оксана ЗУЙКО.

Эксперты Роскачества предупреждают: нейросети могут стать удобным помощником в планировании личного бюджета, но полностью доверять им финансы рискованно. Об этом в ведомстве рассказали «Газете.Ru».

Главный минус — советы ИИ часто грешат чрезмерной экономией и не учитывают реальную картину жизни человека. Нейросеть может раскритиковать траты, не зная обстоятельств, а в расчётах параметров нередко ошибается.

Также в Роскачестве указали, что модели строятся на шаблонных ситуациях, которые далеки от реальности: непредвиденные расходы и макроэкономические шоки алгоритм не всегда принимает в расчёт. А если во всём доверять машине, можно потерять навык самостоятельного анализа и контроля.

Плюсы тоже есть: ИИ экономит время, быстрее обрабатывает информацию о тратах и помогает разобраться в сложных терминах. Гибкость запросов позволяет пересматривать сценарии и отбрасывать неподходящие варианты.

Тем временем в Росконгрессе предрекли схлопывание феномена повсеместного использования ИИ: пузырь ещё не лопнул, но начал стремительно сдуваться. 30 октября произошёл обвал на биржах США, Японии, Южной Кореи, Турции, Китая и Тайваня — падение достигло 1,7 триллиона долларов, акции крупных технологических компаний упали на 20 процентов. Об этом пишет «Царьград».