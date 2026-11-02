Трамп пообещал американцам снизить цены на бензин в США

Глава Белого дома заявил, что добьется снижения цен на топливо в США до 2 долларов за галлон Фото: REUTERS.

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил американцев, что обязательно добьется снижения цен на бензин в стране. Данное обещание он дал во время интервью газете New York Post.

В данный момент топливо марки Regular (аналог АИ-92) на американском рынке стоит более 4,1 доллара за галлон (3,78 литра). Это происходит из-за войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива.

«Вы увидите, они будут ниже… Когда я начал (операцию против Ирана – прим. ред.), в Айове было 1,85 доллара. Я выступал с речью в Айове… Мы снова увидим эти цифры. Может, ниже», - сказал Трамп.

Напомним, что цены на бензин в Штатах начали расти на фоне продолжающегося конфликта в Иране. Американская администрация по-прежнему не решается поставить точку в этой ситуации. Как заявлял сам Дональд Трамп, Вашингтон рассматривает сейчас два сценария: быстро завершить боевые действия или дождаться угасания Ирана.