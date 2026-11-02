Токсичный офис видно с порога: на что обращать внимание на собеседовании Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Токсичная корпоративная культура бьет по бизнесу и быстро выжигает команду. Но распознать такую среду можно еще до подписания договора, если следить за поведением работодателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по коммуникации Дмитрий Солопов.

По словам специалиста, первое, что должно насторожить, — хаос под видом «гибкости». Когда на встрече говорят о динамичной среде, где функционал формируется на ходу, на деле это чаще всего означает отсутствие прописанных бизнес-процессов.

Чтобы проверить систему, достаточно спросить, как будет оцениваться ваша эффективность в первые месяцы и какие KPI ждут на испытательном сроке. Если в ответ звучит размытое «нужно просто хорошо работать», отвечать придется за все без понятных критериев успеха.

Еще один красный флаг — обесценивание предшественников. Когда руководитель негативно отзывается о человеке, ранее занимавшем вашу должность, иллюзий быть не должно: как только вы уволитесь, то же самое скажут и о вас. Стоит прямо поинтересоваться, почему позиция открыта и куда ушел предыдущий сотрудник.

При этом депутат Борис Чернышов рассказал Life.ru, что просьба рекрутера прислать паспорт и СНИЛС вместе с откликом на вакансию — не совсем норма. По его словам, все документы могут пригодиться только при оформлении на работу, а не на собеседовании.