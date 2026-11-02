Гуманитарные миссии после Алешек, транзит газа через Украину и итоги выборов в Болгарии: главные события 2 ноября

Песков заявил, что новых гуманитарных миссий после Алешек пока не планируется Фото: REUTERS.

После Алешек новых гуманитарных миссий в других населенных пунктах зоны специальной военной операции пока не предвидится. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждый конкретный случай является уникальным. Пока аналогичных планов нет, нет также и аналогичных инициатив», - сказал Песков.

Он особо отметил, что первостепенное внимание уделяется интересам и безопасности людей, а также их гуманитарным потребностям. Кроме того, Песков заявил об успешном проведении операции в Алёшках и высоко оценил слаженность действий её участников.

Также Песков заявил, что возобновление поставок российского газа в Европу через Украину пока невозможно, несмотря на поддержку США. Он отметил, что восстановление поставок зависит от заинтересованности покупателей и возможностей продавцов.

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Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области готова была эвакуировать больше граждан, чем выехало на данный момент. Омбудсмен РФ Яна Лантратова заявила, что организаторы подготовили логистику на 750 человек, но реальное число составило значительно меньше. Многие жители уехали заранее, а остальные опасались вносить свои имена в списки эвакуации из-за неопределенности конечного направления.