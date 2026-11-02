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НовостиВ мире2 ноября 2026 15:24

Кобахидзе: Целью Грузии является укрепление торговых и гуманитарных связей с РФ

По словам премьер-министра, его новый спецпредставитель уже начал работать в этом направлении
Мария МАМАЕВА
Кобахидзе: Целью Грузии является укрепление торговых и гуманитарных связей с РФ

Кобахидзе: Целью Грузии является укрепление торговых и гуманитарных связей с РФ

Фото: REUTERS.

Грузия стремится к укреплению экономических и гуманитарных связей с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Нашей целью естественно является укрепление наших каналов коммуникации. Мы работаем по разным направлениям, в том числе по торгово-экономическим связям, гуманитарным вопросам», - сообщил Кобахидзе в беседе с журналистами.

По словам премьер-министра, его новый спецпредставитель по вопросам отношений с РФ Георгий Зурабашвили уже начал работать в этом направлении. Как отметил Кобахидзе, деятельность по этому курсу продвигается эффективно.

Ранее KP.RU сообщал, что Ираклий Кобахидзе пообещал уничтожить в зародыше антироссийские настроения в Грузии, насаждаемые радикальной оппозицией. Он также заявил, что руководство страны продолжит вести в отношении РФ прагматичную политику.