«Давай не поедем»: жених погибшей беременной девушки в Бурятии предчувствовал беду перед трагической поездкой

В Бурятии простились с девушкой-фотографом, погибшей за месяц до свадьбы. Фото: предоставлено героями публикации

В Бурятии 31 октября похоронили 27-летнюю фотографа Саран, погибшую в ДТП на трассе Р-258 "Байкал". В ее автомобиль врезался Nissan Presage, водитель которого выехал на встречную полосу. Об этом сообщает "КП-Иркутск".

Авария произошла 26 октября, Саран ехала домой в Улан-Удэ с женихом Занданом и четырехлетней дочерью. Девушка была беременна вторым ребенком, свадьбу пара планировала на конец ноября. По словам подруги погибшей, перед поездкой жених дважды предлагал остаться и вернуться на следующий день, поскольку у него было плохое предчувствие.

"Говорил: "Давай не поедем сегодня, давай завтра вернемся в Улан-Удэ. Куда торопиться?", - вспоминала подруга. Однако Саран настояла на своем, ей хотелось домой. Увы, предчувствия жениха были не случайными, на трассе в них врезался Nissan. После столкновения девушка скончалась в машине скорой помощи, ее близкие попали в больницу.

Водитель Nissan, как рассказали очевидцы, пытался скрыться, но его задержали. Мужчина заявил, что за рулем был не он, а машину якобы угнали. В 2024 году его уже привлекали к ответственности за пьяное вождение. Подозреваемого заключили под стражу, вину он не признал.

Ранее KP.RU писал, что в Башкирии 26-летняя девушка погибла в аварии с участием пьяного водителя BMW. У погибшей остались двое маленьких детей, виновника ДТП суд приговорил к шести годам колонии-поселения.