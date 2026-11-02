Анастасия Ракова рассказала о графике работы социальных учреждений Москвы в День народного единства

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

В День народного единства 4 ноября некоторые социальные учреждения столицы будут работать по особому графику. Подробнее об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В праздничный день мы постарались организовать работу столичных соцучреждений таким образом, чтобы жители Москвы могли полноценно получать необходимую поддержку. Взрослые и детские поликлиники перейдут на сокращенный график. При этом помощь горожанам в рабочие часы будет оказываться в полном объеме», - подчеркнула Ракова.

Она добавила, что молочно-раздаточные пункты и круглосуточные травматологические пункты сохранят свой обычный режим. Экстренные службы и телефон психологической помощи остаются доступными в любое время, уточнила заммэра.

ВАЖНО

Городские социальные учреждения 4 ноября будут работать так:

- взрослые поликлиники - с 09:00 до 16:00, детские поликлиники - с 09:00 до 15:00. Кабинеты ОРВИ - с 09:00 до 15:00;

- молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 15:00;

- все женские консультации и центры женского здоровья, имеющие 10 и более участков, - с 09:00 до 16:00;

- травмпункты - с 08:00 до 22:00, круглосуточные сохранят свой график;

- центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр «Профессии будущего» и центр практического обучения в Печатниках, семейные центры, а также реабилитационные учреждения и центры московского долголетия - закрыты;

- единый центр поддержки участников СВО и членов их семей - по своему обычному графику без выходных с 9:00 до 21:00;

- круглосуточная психологическая поддержка в обычные дни и во время праздников доступна по телефону неотложной психологической помощи 051 (с городского телефона), +7 495 051 (с мобильного). Сюда же можно при необходимости обратиться за экстренной социальной помощью или психологической поддержкой ребенку, а также для сообщений о жестоком обращении с детьми. Звонки принимают мобильные телефоны семейных центров в каждом округе (подробнее - на портале «Мой семейный центр»);

- школы и колледжи - закрыты. График работы центров дополнительного образования - на сайтах организаций;

- столичные Дворцы бракосочетания - закрыты. 3 ноября - до 17:00;

- офисы «Мои Документы» - закрыты. 3 ноября - в обычном режиме. При этом рабочий день сотрудников управления ЗАГС в центрах госуслуг сократят на час.