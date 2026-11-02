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НовостиПолитика2 ноября 2026 15:45

МВД России расширит число оснований для выдворения мигрантов

Число оснований для выдворения мигрантов из России расширится в два раза с 3 ноября
Мария МАМАЕВА
МВД России расширит число оснований для выдворения мигрантов

МВД России расширит число оснований для выдворения мигрантов

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

МВД России с 3 ноября расширит перечень правонарушений, который служит основанием для выдворения мигрантов из страны. Об этом сообщает миграционная служба министерства.

«С 3 ноября 2026 года ужесточается ответственность за нарушения в миграционной сфере. <...> Общее количество статей, содержащих санкцию в виде выдворения, достигло 45», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, перечень составов административных правонарушений, за которые предусмотрено выдворение из России, расширится в два раза. В список статей войдет мелкое хулиганство, неповиновение законному распоряжению правоохранителей, дискредитация ВС РФ и другие.

Ранее KP.RU сообщал, что в июле 2026 года Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, в два раза расширяющий перечень нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из страны.