МВД России расширит число оснований для выдворения мигрантов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

МВД России с 3 ноября расширит перечень правонарушений, который служит основанием для выдворения мигрантов из страны. Об этом сообщает миграционная служба министерства.

«С 3 ноября 2026 года ужесточается ответственность за нарушения в миграционной сфере. <...> Общее количество статей, содержащих санкцию в виде выдворения, достигло 45», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, перечень составов административных правонарушений, за которые предусмотрено выдворение из России, расширится в два раза. В список статей войдет мелкое хулиганство, неповиновение законному распоряжению правоохранителей, дискредитация ВС РФ и другие.

Ранее KP.RU сообщал, что в июле 2026 года Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, в два раза расширяющий перечень нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из страны.