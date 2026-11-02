Что скрывают продавцы студий, переделанных из многокомнатных квартир: предупреждение юриста

Студия из коммуналки может доставить хлопот новому владельцу. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова рассказала, чем опасна покупка студии, которую сделали путем разделения многокомнатной квартиры. По словам эксперта, за привлекательной ценой такого жилья может скрываться риск судебного разбирательства. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Если перепланировка окажется незаконной, жилищная инспекция может выдать предписание о ее устранении, а в случае игнорирования – обратиться в суд с требованием вернуть квартиру в исходное состояние за свой счет», – отметила Рудакова.

Одна из главных проблем – перенос кухни и санузла. По санитарным правилам нельзя размещать такие «мокрые зоны» над жилыми комнатами соседей. Кроме того, водопровод, канализация и электросети в доме рассчитаны на определенную нагрузку. Если число жильцов резко увеличится, коммуникации могут не справиться.

Еще один риск – снос несущих стен. Такие изменения нельзя согласовать, поскольку они могут повлиять на безопасность здания. Даже если перепланировку удастся узаконить, жильцы могут столкнуться с плохой вентиляцией, слабой звукоизоляцией и частыми авариями инженерных систем.

Ранее юрист Дмитрий Костин рассказал о рисках покупки квартиры, в которой остаются прописанные жильцы с правом пожизненного проживания.