УНИАН: Под Киевом сотрудники ТЦК держат запертыми в подвале около 40 человек Фото: REUTERS.

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом произошла потасовка возле здания, в подвале которого удерживают около 40 человек. Предварительно, с удержанием граждан связаны сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), передает информагентство УНИАН. На место прибыла машина скорой помощи, однако медиков не пускают внутрь.

Как рассказала медработница, ей прислали видео, на котором у находящихся в подвале людей заметны тяжелые травмы. Она предположила, что некоторым из них требуется срочная помощь. Мужчины, которых авторы видео называют владельцами здания, категорически отказываются пропускать врачей.

Ранее KP.RU писал, что в Киевской и Черниговской областях нескольким сотрудникам ТЦК предъявили обвинения в незаконном применении силы к гражданским во время мобилизации. По данным издания, речь шла об избиениях, в том числе с переломами рук, и попытках похищения людей.