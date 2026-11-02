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НовостиОбщество2 ноября 2026 15:50

Самолет НАТО больше четырех часов летал возле Калининградской области

Обнаруженный возле Калининградской области самолет НАТО зарегистрирован в США
Арина СЕРОВА
Обнаруженный возле Калининградской области самолет НАТО зарегистрирован в США. Фото: photopixel/Shutterstock/Fotodom

Обнаруженный возле Калининградской области самолет НАТО зарегистрирован в США. Фото: photopixel/Shutterstock/Fotodom

Самолет-разведчик НАТО, зарегистрированный в США, более четырех часов находился в небе возле границ Калининградской области. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах.

Борт Bombardier Artemis II приступил к облету российского региона около 14:10 по московскому времени. Полет проходил в воздушном пространстве Польши и Литвы. Сейчас самолет возвращается на аэродром постоянного базирования в румынской Констанце.

«Самолет совершал круговой полет на высоте около 11 км, пересекая в процессе работы коридоры, выделенные для движения гражданской авиации», - отметил собеседник.

Для разведывательной операции также использовались районы над нейтральными водами Балтийского моря. Источник уточнил, что подобный маршрут для этого борта не редкость. По его словам, Bombardier Artemis II летает по нему порой по несколько раз в неделю.

Ранее шведский самолет Gulfstream S102B Korpen был замечен около российских границ. Он занимался разведкой.