Марочко: ВСУ наращивают силы сразу на трех участках около Запорожья

Группировки ВСУ были замечены в районах населенных пунктов Общее, Омельник и Юрковка Фото: REUTERS.

Командование армии Украины стягивает дополнительные силы к Запорожью сразу по трем направлениям. Об этом в прямом эфире во «ВКонтакте» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, переброска подкреплений зафиксирована в районах населенных пунктов Общее, Омельник и Юрковка. У Вольнянки, расположенной неподалеку от Общего, тоже отмечено движение украинских войск. Резервы украинских боевиков направлялись и в сторону Омельников.

«Также в Таврийское и Юрковку фиксировался подвоз боеприпасов», - сказал Марочко, отвечая на вопрос о текущей обстановке в зоне боевых действий около Запорожья.

Ранее стало известно, что ВСУ стягивают свои спецотряды для проведения диверсий в Сумской области. Туда направляют 111-й полк связи ССО Украины.