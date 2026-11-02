Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 ноября 2026 16:29

Лантратова: Представители Ватикана волновались за проведение гуммиссии в Алешках

Лантратова сообщила, что Ватикан был готов оказать необходимую помощь в проведении гуманитарной миссии в Алешках
Мария МАМАЕВА
Лантратова: Представители Ватикана волновались за проведение гуммиссии в Алешках

Лантратова: Представители Ватикана волновались за проведение гуммиссии в Алешках

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

Представители Ватикана волновались за проведение гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Приезжали, кстати говоря, представители Ватикана, представители Папы Римского, которые тоже волновались за проведение мероприятия», - заявила она в ходе пресс-конференции по итогам гуммиссии.

Как сообщила Лантратова, российская сторона также провела встречи с кардиналами из Ватикана на тему гуманитарной операции. По словам омбудсмена, представители католической церкви в ходе контактов выразили готовность оказывать помощь в эвакуации мирных жителей Алешек при необходимости.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле подвели итоги гуманитарной миссии в Алешках. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва высоко оценила уровень координации всех участников процесса.