Лантратова: Представители Ватикана волновались за проведение гуммиссии в Алешках Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

Представители Ватикана волновались за проведение гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Приезжали, кстати говоря, представители Ватикана, представители Папы Римского, которые тоже волновались за проведение мероприятия», - заявила она в ходе пресс-конференции по итогам гуммиссии.

Как сообщила Лантратова, российская сторона также провела встречи с кардиналами из Ватикана на тему гуманитарной операции. По словам омбудсмена, представители католической церкви в ходе контактов выразили готовность оказывать помощь в эвакуации мирных жителей Алешек при необходимости.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле подвели итоги гуманитарной миссии в Алешках. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва высоко оценила уровень координации всех участников процесса.