Популярная добавка может повысить риск глаукомы в семь раз: предупреждение врача

Специалист также отметила, что для здоровья зрительной системы важны витамины и микроэлементы. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Неправильное питание может повысить риск развития глаукомы – опасного заболевания, которое постепенно приводит к потере зрения. Особую опасность представляют ультрапереработанные продукты и бесконтрольный прием некоторых добавок, рассказала доцент кафедры офтальмологии СЗГМУ имени Мечникова, врач высшей категории Виктория Карелина. Об этом пишет mk.ru.

«Железо участвует в процессах нейродегенерации, это мощнейший окислитель, который приводит к образованию свободных радикалов. И употребление его в БАДах повышает риски развития глаукомы в 2-7 раз», – отметила эксперт.

По словам Карелиной, большое количество жирной пищи, сахара, соли и готовых продуктов в рационе усиливает воспалительные процессы и окислительный стресс. Исследование с участием более 19 тысяч человек в Испании показало, что употребление ультрапереработанных продуктов связано с повышением риска глаукомы на 83%.

Специалист также отметила, что для здоровья зрительной системы важны витамины и микроэлементы, которые человек получает из обычной еды. В частности, исследования показали положительную связь витаминов А и группы В с защитой зрения.

Ранее офтальмолог Семенова перечислила основные факторы риска развития глаукомы. Вероятность заболевания повышают высокое артериальное давление и сахарный диабет.