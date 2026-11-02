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НовостиОбщество2 ноября 2026 16:54

Холодильник может стать мишенью хакеров: эксперт раскрыл причину

IT-эксперт Мясоедов: Слабые процессоры упрощают взлом умных холодильников
Анастасия ПИГИНА
Мощности встроенного в холодильник чипа хватает, чтобы вывести на экран любую информацию.

Мощности встроенного в холодильник чипа хватает, чтобы вывести на экран любую информацию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Умные холодильники и другая бытовая техника с выходом в интернет могут стать мишенью для хакеров. IT-эксперт Павел Мясоедов рассказал, что из-за слабых процессоров такие устройства часто не способны защитить себя от кибератак. Об этом пишет «Абзац».

«Индустрия интернета вещей очень подвержена атакам в силу маленьких вычислительных возможностей процессоров. Вы не можете их рассматривать как полноценные компьютеры, вы не можете туда установить антивирусное ПО», – пояснил Мясоедов.

По словам эксперта, мощности встроенного в холодильник чипа хватает, чтобы вывести на экран любую информацию, однако их недостаточно для защиты устройства от взлома. При этом хакеры вряд ли станут специально атаковать устройства обычных пользователей. Такая деятельность не принесет им заметной выгоды.

Однако умная техника может попасть под удар автоматических программ, которые массово проверяют подключенные к интернету устройства на наличие уязвимостей. Эксперт также напомнил о мерах предосторожности. В частности, он посоветовал не обсуждать конфиденциальную информацию рядом с умными устройствами.

Ранее техэксперт Двилянский предупредил, что мошенники могут взламывать умные часы и весы. Подобные устройства следует рассматривать как потенциальный источник утечек данных.