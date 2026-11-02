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НовостиПолитика2 ноября 2026 16:56

Россия и КНР договорились сотрудничать в цифровой трансформации здравоохранения

Россия и Китай подписали дорожную карту для развития сотрудничества в цифровой трансформации здравоохранения
Мария МАМАЕВА
Михаил Мурашко. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Михаил Мурашко. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Россия и Китай договорились о развитии сотрудничества в области цифровой трансформации здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Уточняется, что глава российского министерства Михаил Мурашко и председатель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Лэй Хайчао накануне подписали дорожную карту для развития сотрудничества в данной сфере. Официальная встреча прошла в Сеченовском университете 2 ноября в рамках Национального конгресса «Национальное здравоохранение» в Москве.

«Мы продолжаем расширять наше сотрудничество, открывать новые направления благодаря очень теплым, дружеским отношениям лидеров двух стран», - сказал Мурашко на полях мероприятия.

Ранее KP.RU сообщал, что в рамках деловой программы Национального конгресса его участники обсудят внедрение передовых медицинских технологий, применение ИИ, перспективы внедрения инновационных методов диагностики и лечения, а также другие темы.