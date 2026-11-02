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НовостиВ мире2 ноября 2026 17:04

В Казахстане предотвратили государственный переворот: силовики раскрыли детали дела

КНБ Казахстана предотвратил попытку госпереворота на западе страны
Анна АДАМАЙТЕС
КНБ Казахстана предотвратил попытку госпереворота на западе страны. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

КНБ Казахстана предотвратил попытку госпереворота на западе страны. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комитет национальной безопасности Казахстана заявил о предотвращении попытки насильственного изменения конституционного строя на западе страны. По делу задержали десять человек, сообщает портал TengriNews.

По версии следствия, подозреваемые планировали силой изменить основы государственного устройства. Им вменяют создание и руководство экстремистской группой, участие в ее деятельности, пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни.

Кроме того, задержанные организовали три подпольных учебных центра для детей и подростков. Их деятельность пресекли.

Ранее KP.RU писал, что в Нигере группа военных попыталась захватить президентский дворец и штурмовала телерадиокомплекс в столице Ниамее. Российские военнослужащие из Африканского корпуса помогли правительственным силам подавить мятеж.