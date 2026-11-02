Никитин и Ядров ознакомились с процессом строительства ВСМ Москва - Петербург. Фото: mintrans.gov.ru

Вице-премьер РФ Андрей Никитин и глава Минтранса России Дмитрий Ядров ознакомились с процессом строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Андрей Никитин и Дмитрий Ядров осмотрели объекты строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург на участке от Зеленограда до Твери», - говорится в сообщении.

Андрей Никитин и Дмитрий Ядров ознакомились с ходом строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Представители кабмина ознакомились с процессом изготовления железобетонных балок для эстакад ВСМ. Их производство организовано вблизи трассы будущей магистрали для сокращения расстояния транспортирования конструкций.

Как отметил Никитин, производство продвигается достаточными темпами. Наиболее сложные технологические этапы, по словам вице-премьера, были успешно пройдены. Ядров также подчеркнул, что реализация ВСМ станет важным этапом в развитии новых областей промышленности и технологий в сфере высокоскоростного движения.

Напомним, что схема организации ВСМ Москва - Петербург была утверждена на совещании при участии президента России Владимира Путина. Время в пути между городами будет составлять 2 часа 15 минут, а поезда будут ходить раз в 10-15 минут.