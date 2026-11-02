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НовостиПолитика2 ноября 2026 17:12

ТАСС: в Киеве ликвидировали офицера ВСУ и участника АТО Коновалова

Вместе с Коноваловым также был уничтожен младший офицер ВСУ Карапка
Арина СЕРОВА
Вместе с Коноваловым также был уничтожен младший офицер ВСУ Карапка

Вместе с Коноваловым также был уничтожен младший офицер ВСУ Карапка

Фото: Александр КОЦ.

Высокопоставленного офицера армии Украины Александра Коновалова ликвидировали во время атаки на военную инфраструктуру в Киеве. Данную информацию сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Майор служил в 138-й радиотехнической бригаде ВСУ. В прошлом он принимал активное участие в боевых действиях на территории Донбасса. Военный погиб на боевом посту в ходе проведения воздушной операции.

«В Киеве в результате точного удара по объекту ПВО ликвидирован офицер... майор Коновалов Александр Юрьевич», - поделился деталями собеседник.

Вместе с ним под обстрел попал младший офицер Андрей Карапка, прибывший из Черновицкого региона. Одновременно с этим была проведена военная операция в Сумской области, где от полученных тяжелых травм скончалась капитан патрульной полиции Ольга Левченко. В тот момент она находилась на службе.

Ранее сообщалось, что российские войска снова нанесли удары по военным объектам на Украине. В результате был уничтожен пункт механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Избицкого в Харьковской области.