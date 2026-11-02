Правительство РФ ограничило закупки иностранной мебели и свинцовых аккумуляторов.Фото: Lantyukhov Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России расширило перечень иностранных товаров, закупки которых ограничат для государственных и муниципальных нужд в 2027 году. В список добавили свинцовые аккумуляторы и несколько категорий мебели, следует из постановления кабмина.

Под ограничения попадут аккумуляторы, кроме предназначенных для запуска поршневых двигателей, офисная и торговая мебель, кухонные гарнитуры, а также деревянная мебель для спальни, столовой и гостиной. Как пояснили в Минпромторге, иностранные товары смогут участвовать в закупках только в том случае, если на торгах не окажется российских аналогов.

Ограничения на свинцовые аккумуляторы вступят в силу 1 января 2027 года, на мебельную продукцию — 1 июля. В министерстве отметили, что решение призвано поддержать отечественных производителей и расширить возможности поставок российской продукции.

Ранее KP.RU писал, что российские власти рассматривали возможность распространить национальный режим в госзакупках на гранитную, стекольную и керамическую продукцию. Предполагалось, что госучреждения, госкорпорации и госкомпании будут отдавать предпочтение товарам российского производства или из стран ЕАЭС.