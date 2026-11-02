МИД: Россия не поддерживает ультимативные решения по ситуации в Западной Сахаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская сторона не поддерживает ультимативные решения по урегулированию ситуации в Западной Сахаре. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на официальном сайте.

«Российская Федерация не поддерживает навязываемые извне ультимативные решения», - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МИД РФ, любые планы по урегулированию должны быть выработаны в ходе переговорного процесса на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.

В ведомстве сообщили, что Россия была вынуждена проголосовать против подготовленного США проекта резолюции в связи с остановкой мандата ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. Документом предлагалось закрыть единственный вариант решения вопроса, лишив жителей региона самостоятельно выбрать будущее для себя.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет об упразднении правовой основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре. Дипломат подчеркнула, что Россия рассчитывает на продолжение политического урегулирования конфликта.