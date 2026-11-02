Россия официально ушла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

РФ вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток из-за блокировок Совета Европы. Фото: Thomas Trutschel/ Photothek Media Lab/ Global Look Press

Россия официально прекратила свое участие в Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Об этом сообщили в Совете Европы.

Уведомление о денонсации документа поступило от российской стороны еще 30 октября 2025 года. Согласно статье 22 Конвенции, выход из соглашения вступает в силу только спустя год после подачи такого уведомления.

Российская Федерации являлась участницей договора на протяжении 28 лет. Страна присоединилась к Конвенции еще в 1998 году.

Как известно, с 2023 года наша страна фактически была не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток. Причиной стало то, что Совет Европы постоянно блокировал избрание нового участника от лица РФ. В итоге российская сторона лишилась возможности полноценно работе в комитете, из-за чего было принято решение уйти насовсем.

Ранее в Кремле рассказали об окончании действия договора о нераспространении вооружений между Россией и США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сделка завершилась 5 февраля 2026 года.