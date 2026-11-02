Семь чемпионских титулов, журналистика и просто красавица: кто представит Россию на «Мисс Вселенная»

Александра Сташкевич Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Уроженка Тюмени Александра Сташкевич представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2026» в Пуэрто-Рико в ноябре. Об этом сообщили организаторы национального конкурса красоты «Мисс Россия».

Девушке 21 год. В 2023 году она вошла в десятку финалисток «Мисс Россия». Сташкевич семь раз становилась чемпионкой страны по чир-спорту, имеет звание кандидата в мастера спорта и более 11 лет занималась этим направлением.

Александра Сташкевич семь раз становилась чемпионкой страны по чир-спорту, которому посвятила более 11 лет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Сейчас Александра учится на факультете журналистики Тюменского государственного университета. Она также работала корреспондентом хоккейных клубов «Рубин» и «Тюмень».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В 2025 году Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» представляла 22-летняя Анастасия Венза из Подмосковья. Девушка не вошла в топ-30, а победительницей стала представительница Мексики Фатима Бош.