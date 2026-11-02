Юрист Матюшенков: износ мебели не повод отказывать в возврате залога за аренду Фото: Евгения ГУСЕВА.

Кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков рассказал, в каких случаях собственник сдаваемой квартиры вправе удержать часть залогового платежа.

Это может быть сделано в тех случаях, если остались повреждения имущества. Например, возникли потертости на мебели, выцвели обои или возникли другие дефекты. Причем, даже если они возникли при обычном использовании. Поэтому, жильцам стоит в договоре об аренде зафиксировать состояние вещей, мебели, техники. Аналогичную процедуру нужно будет провести перед расторжением договора.

Тем не менее, определенные следы проживания в квартире все же будут. Это следы износа напольного покрытия, потускнение сантехники, ослабление мебельной фурнитуры, износ бытовой техники – это логичные последствия эксплуатации.

Важно помнить, что Гражданский кодекс защищает право квартиросъемщика на отказ в оплате косметического обновления апартаментов.

А вот если была прожжена или порвана обивка на мебели или разбита плитка на полу – это придется возместить.

В случае, если собственник все же требует оплату, то ее можно оспорить. Нужно уточнить: есть ли данные о состоянии имущества при заселении и на основании чего определена сумма удержания. Если требуют оплатить стоимость новой мебели, это вовсе не значит, что именно таков был объем повреждений.

- Сам по себе залог не является страховкой от любых следов эксплуатации квартиры и не дает арендодателю права обновлять интерьер или проводить ремонт за счет жильцов, - говорит эксперт Абзацу.

Все спорные вопросы он советует решать письменно. Если же собственник отказывается вернуть залог, то наниматель вправе обратиться в суд.