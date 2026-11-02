Постпред РФ Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС и в Энергодаре Фото: Олег АДАМОВИЧ.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС и в Энергодаре. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мы обсудили, в частности, текущую ситуацию на ЗАЭС и в ее городе-спутнике Энергодаре», - написал он.

По словам Ульянова, темой контактов с Гросси стали удары Вооруженных сил Украины на ЗАЭС и Энергодар, где работники станции и их семьи вынуждены жить в условиях постоянных атак беспилотников со стороны Киева.

Ранее KP.RU сообщал, что МАГАТЭ получило информацию о смерти сотрудника Запорожской АЭС в результате удара украинского дрона. Погибший работал сварщиком в централизованном ремонтно-техническом цехе станции.