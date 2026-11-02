На Кубани арестован глава района: его обвиняются во взятке в 26 млн рублей за право хоронить на кладбище

Главу Славянского района Кубани арестовали по делу о взятке в 26 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Главу администрации Славянского района Краснодарского края Романа Синяговского заключили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Такое решение 2 ноября принял Первомайский районный суд Краснодара, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, с января 2018 года по март 2026-го чиновник получил через посредников не менее 26 миллионов рублей от директора частной похоронной компании. Деньги, как полагает следствие, передавались за организацию издания незаконного постановления, которое фактически предоставляло бюро монопольное право на захоронения на кладбище под видом договоров на благоустройство.

Синяговскому вменяют покушение на превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Суд отправил его под стражу на два месяца — до 31 декабря 2026 года.

Ранее KP.RU писал, что несколькими месяцами ранее в администрации Славянского района Кубани прошли обыски из-за подозрений в махинациях с муниципальной землей. Правоохранители проверяли в том числе возможную причастность Романа Синяговского к продаже восьми участков по заниженным ценам.