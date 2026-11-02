Трое неизвестных вместо одного осужденного: в Италии вновь начали расследование убийства режиссёра Пазолини

Могила Пьера Паоло Пазолини. Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прокуратура Рима возобновила расследование убийства итальянского режиссера, поэта и писателя Пьера Паоло Пазолини, погибшего в ноябре 1975 года. Поводом стало обращение адвоката Стефано Маччони, представлявшего интересы родственников режиссера, сообщает ANSA.

По словам юриста, переданные прокуратуре материалы содержат новые сведения, которые могут помочь восстановить события той ночи. Ранее попытки возобновить расследование предпринимались в 2016 и 2023 годах. Единственным осужденным по делу был Марио Пелози. Он получил девять лет и семь месяцев тюрьмы, однако незадолго до смерти заявил, что оговорил себя под давлением, а Пазолини убили трое неизвестных мужчин.

Обстоятельства преступления до сих пор остаются предметом споров. Среди версий — причастность итальянских неофашистов, которые могли отомстить режиссеру за фильм «Сало, или 120 дней Содома», а также попытка помешать ему снять картину о гибели главы нефтегазовой компании Eni Энрико Маттеи.

Ранее KP.RU писал о фильме «Козни. Последний сюжет Пазолини», в котором режиссер Дэвид Грико предложил собственную версию последних дней итальянского кинематографиста. Его смерть продолжала вызывать вопросы у итальянской и мировой кинообщественности.